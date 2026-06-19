Entrena Desarrollo Rural a médicos veterinarios con binomios caninos especializados en la detección de GBG

El proceso de capacitación tendrá una duración aproximada de un mes en Chihuahua; posteriormente los binomios serán enviados a entidades donde actualmente se presentan casos de miasis

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) inició la capacitación de cuatro médicos veterinarios que operarán los binomios caninos especializados en la detección de esta plaga, como parte de las acciones permanentes para proteger la sanidad pecuaria del estado y fortalecer la vigilancia contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El jefe del departamento de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores Márquez, informó que el proceso tendrá una duración aproximada de un mes en Chihuahua. Posteriormente, los binomios serán enviados a entidades donde actualmente se presentan casos de miasis, para trabajar en escenarios reales y fortalecer aún más su experiencia operativa.

Detalló que la capacitación involucra a cuatro médicos veterinarios, quienes serán asignados de manera individual a cada uno de los cuatro caninos especializados.

Una vez concluido el proceso de formación, serán desplegados inicialmente en las estaciones cuarentenarias de Charcos y Escalón, donde dos equipos operarán en cada punto de inspección.

En caso de concretarse la apertura de cruces para exportación de ganado, los binomios podrán ser asignados a las estaciones de San Jerónimo y Palomas para reforzar las labores de vigilancia sanitaria.

Los binomios caninos, Dexter, Red, Onix y Rugal, ejemplares de la raza Pastor Belga Malinois, fueron entrenados para detectar el aroma característico asociado al GBG.

Su preparación estuvo a cargo del instructor K9 Alberto Baeza, especialista, que mediante técnicas de impronta olfativa y el uso de muestras provenientes de zonas del país donde se han registrado casos de la plaga.

Durante las inspecciones. realizarán recorridos olfativos alrededor del ganado y, ante cualquier detección sospechosa, se activará el protocolo sanitario correspondiente, por lo que su incorporación fortalece la estrategia estatal de vigilancia y detección temprana para proteger el estatus zoosanitario y la actividad ganadera de Chihuahua.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la SDR refrenda su compromiso con la protección del patrimonio pecuario de las y los productores chihuahuenses, al fortalecer la sanidad animal en beneficio de uno de los sectores productivos más importantes de la entidad.