Obtiene Fiscalía vinculación a proceso por robo agravado en colonia La Noria

• Con amenazas, presuntamente logró quitarle a la víctima 17 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo la vinculación a proceso del imputado Alejandro G. C., por el delito de robo agravado, cometido a establecimiento comercial en la colonia La Noria, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 151/2026.

La investigación ministerial, establece que el 12 de enero del año en curso, Alejandro G. C., en compañía de diverso sujeto no identificado, a bordo de un vehículo Nissan, línea March, modelo 2020, de color blanco, arribó a la calle Noria Las Flores, e ingresó a una tienda, en donde amagó con un arma de fuego a un masculino y sustrajo 17 mil pesos de su cartera y de la caja registradora.

El imputado fue detenido con orden de aprehensión el pasado domingo 14 de junio y ayer jueves se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el imputado Alejandro G. C., también se encuentra vinculado proceso por diverso caso de robo y usurpación de funciones.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus elementos, para formular de manera pronta la justicia, y otorgar seguridad a la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).