Presentan 9 mil 806 aspirantes examen de admisión a la UACH

Los resultados serán publicados el 1 de julio, a partir de las 16:00 horas
La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo el examen de admisión correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre 2026, con la participación de 9 mil 806 jóvenes aspirantes que realizaron el EXANI I y EXANI II del CENEVAL, tanto en modalidad presencial como virtual.
Durante la jornada de aplicación, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, acudió a Hidalgo del Parral para acompañar a las y los aspirantes de esta región que participaron en el proceso de admisión. Durante su visita, dirigió un mensaje a los jóvenes, en el que destacó la importancia de este momento en su formación profesional y reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de quienes buscan integrarse a la máxima casa de estudios del estado.
Los programas educativos con mayor demanda son:
- Semestre Selectivo de Médico Cirujano y Partero con 1798 aspirantes.
- Licenciatura en Derecho con 956 aspirantes.
- Licenciatura en Psicología con 789 aspirantes.
- Licenciatura en Estomatología con 647 aspirantes.
- Licenciatura como Contador Público con 514 aspirantes.
- Licenciatura en Enfermería con 464 aspirantes.
El proceso inició a las 9:00 horas y concluyó a las 13:30 horas. La aplicación se desarrolló en la ciudad de Chihuahua (Campus I, Campus II y en la Facultad de Zootecnia y Ecología), así como en las ciudades de Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo.
La Dirección Académica de la UACH coordinó el proceso con las unidades que integran la institución. La oferta educativa para este ciclo contempla los 55 programas presenciales y 16 virtuales, distribuidos en 15 facultades. Una vez concluida la aplicación, el CENEVAL se encarga de calificar los exámenes y entregar los resultados ante notario público. La publicación oficial se realiza en: https://resultados.uach.mx/ el 1 de julio, a partir de las 16:00 horas.
De acuerdo al calendario escolar del 2026, los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar sus documentos el día y hora señalados durante el periodo que comprende del 30 de julio al 4 de agosto.
El periodo de inscripción académica únicamente para los alumnos de nuevo ingreso será los días 6 y 7 de agosto. Cabe resaltar que el inicio de cursos para todos los estudiantes será el 10 del mismo mes.