Alerta Protección Civil por altas temperatura en el estado los próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó a la población sobre el pronóstico de un incremento sostenido en las temperaturas, con condiciones muy calurosas en gran parte del estado durante los próximos días.

Para este viernes, los valores máximos esperados son: Chihuahua 36 grados centígrados (°C), Juárez 39, Janos 35, Madera 27, Temósachic 29, Cuauhtémoc 29, Ojinaga 38, Delicias 37, Camargo 36, Jiménez 35, Parral 32, Creel (Bocoyna) 24, Chínipas 38, Guachochi 24 y El Vergel (Balleza) 23.

Durante el sábado, el calor se intensificará con máximas de: 38°C en Chihuahua, Juárez 40, Janos 36, Madera 29, Temósachic 31, Cuauhtémoc 31, Ojinaga 40, Delicias 38, Camargo 37, Jiménez 35, Parral 33, Creel 27, Chínipas 39, Guachochi 26 y El Vergel 25.

Además del intenso calor, hoy y mañana se prevén vientos con ráfagas de 45 a 55 kilómetros por hora en diversas regiones, particularmente en la zona norte, lo que podría generar tolvaneras.

Se mantiene el pronóstico de precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en las regiones oeste y suroeste, sobre todo en municipios como Chínipas, Guadalupe y Calvo, Guazapares y Urique, donde las lluvias podrían presentarse junto con actividad eléctrica y caída de granizo.

La tendencia de temperaturas al alza continuará el domingo con registros máximos en Chihuahua de 39°C, Juárez 40, Janos 37, Madera 31, Temósachic 33, Cuauhtémoc 33, Ojinaga 42, Delicias 40, Camargo 39, Jiménez 37, Parral 35, Creel 28, Chínipas 39, Guachochi 27 y El Vergel 26.

El lunes, las máximas proyectadas son: Chihuahua 40°C, Juárez 42, Janos 39, Madera 33, Temósachic 35, Cuauhtémoc 33, Ojinaga 43, Delicias 41, Camargo 40, Jiménez 38, Parral 35, Creel 29, Chínipas 38, Guachochi 27 y El Vergel 26.

Ante este panorama, las autoridades llaman a la población a extremar precauciones y a consumir abundantes líquidos, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, de 11:00 a 17:00 horas, y utilizar ropa ligera de colores claros.

Es fundamental prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes, quienes deben mantenerse en lugares frescos. Además, se recuerda que bajo ninguna circunstancia se debe dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos emitidos por la CEPC y a seguir las recomendaciones. Ante cualquier emergencia, llamar al 9-1-1.