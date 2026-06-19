Celebra Municipio la vocación de los Promotores Deportivos de Chihuahua

Fueron entregados reconocimientos por destacadas acciones a favor de la comunidad deportiva

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2026.- Con un gran ambiente, el Gobierno Municipal, celebró el Día del Promotor Deportivo para reconocer a quienes impulsan la actividad física y deportiva de forma comprometida.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), Juan Abdo, destacó que el Ayuntamiento de Chihuahua honra a quienes promueven el deporte desde las canchas en Chihuahua Capital.

Para este año 2026, fueron entregados los reconocimientos a cuatro figuras destacadas:

“La relevación del año” varonil: Ángel Mora Venegas, promotor en la colonia Ignacio Allende quien en un corto periodo consolidó la participación de más 80 niñas, niños y jóvenes, además de impulsar prácticas bajo certificaciones y prácticas de primeros auxilios.

“La revelación del año” femenil: Karla Gutiérrez Ortega promotora en la cancha Villa Juárez quien ha hecho del espacio un reencuentro social y de impacto comunitario para niñas, niños, jóvenes y familias enteras al sur de la ciudad, con valores de respeto y trabajo en equipo.

“Mérito histórico”: Carlos Iván Mota Cepeda, promotor en la escuela Centauros y campo Villas del Real, con una trayectoria de más de dos décadas de compromiso en la formación de generaciones del béisbol, ha fungido como entrenador, coordinador de selectivos, delegado y parte organizadora gracias a su liderazgo y vocación de servicio.

“Promotor del Año”: Carlos David Corpus Hernández, promotor en la cancha Vistas Cerro Grande, con una trayectoria que representa el valor del deporte como herramienta de recuperación comunitaria, prevención social y construcción de espacios seguros para niñas, niños, mujeres y familias, con más de 40 equipos con quien impulsa el deporte, participación vecinal y reforestación de espacios.

De igual manera en este evento fueron reconocidos promotores que impulsan diversas disciplinas deportivas como, básquetbol, golbol, pelota tarasca, juegos autóctonos, béisbol, softbol, boxeo, tochito, entre muchos más, quienes son clave para que Chihuahua sea la segunda ciudad a nivel nacional con mejor calidad de vida.