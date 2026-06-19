Desaparece el abogado Francisco Ibarra en Sinaloa; “Devuélvanmelo con vida”, pide su hija

El abogado Francisco Javier Ibarra Rodríguez fue reportado como desaparecido en Sinaloa.

De acuerdo con su familia, el también piloto aviador salió de su casa -en el fraccionamiento Las Fuentes de Ahome– la tarde del 16 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

“Devuélvanmelo con vida”, pide hija del abogado Francisco Ibarra

Ana Paula Ibarra, hija del abogado Francisco Ibarra, publicó un video en redes sociales para solicitar ayuda para localizarlo.

Detalló que el hombre tiene 56 años, es de tez morena, alto, cabello negro y alto.

En la grabación, la joven subrayó que toda la familia está buscando a Francisco Ibarra y pidió a la persona que lo tenga “devuélvamelo con vida“.

Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”, aseguró Ana Paula Ibarra.

La familia del abogado convocó a una marcha pacífica para exigir a las autoridades la pronta localización de Francisco Ibarra.

La cita es a las 18:00 h de este 19 de junio en el Parque Venustiano Carranza de Los Mochis, para acudir a la Fiscalía.

Se exhorta a los asistentes a vestir de blanco.

Con información de López-Dóriga Digital