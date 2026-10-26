Iglesia católica pide apoyo para localizar al sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido en Culiacán

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación y solidaridad con la Diócesis de Culiacán ante la desaparición del sacerdote Clemente Morales Topete, quien fue visto por última vez el sábado 24 de octubre en la capital de Sinaloa.

A través de un comunicado fechado el 25 de octubre, la CEM informó que, de acuerdo con los datos proporcionados por la diócesis, el presbítero fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas, después de acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

Ante estos hechos, la institución religiosa manifestó su respaldo al obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, a los familiares del sacerdote, sus compañeros religiosos y a la comunidad parroquial de Cristo Resucitado.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que colaboren en las labores de búsqueda y contribuyan a su pronta localización.

La Conferencia del Episcopado Mexicano también convocó a los medios de comunicación, comunidades parroquiales y ciudadanía a compartir la ficha oficial de búsqueda y mantenerse atentos a cualquier información que pueda ayudar a encontrar al sacerdote.

Finalmente, la Iglesia católica pidió solidaridad y oración por el pronto regreso de Clemente Morales Topete con sus familiares y su comunidad religiosa.