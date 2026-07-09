IEE, luz verde a nuevos contendientes-Tricolores en capacitación-Cruz y la cobija verde-¿Y la alcaldesa de Guadalupe y Calvo?

Ayer en la 11a sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el árbitro local oficializó que dos nuevos contendientes podrán participar en el proceso electoral que iniciará en octubre de este año y que tendrá su clímax el próximo 6 de junio de 2027, al acreditar localmente a los Partidos PAZ y Somos México, luego de que el pasado 1 de julio, el INE les otorgara su registro oficial, por lo que ya por adelantado y para que puedan comenzar con su estructuración aquí en Chihuahua, el Consejo General del IEE que preside Yanko Durán, les permitió un financiamiento de 2 millones 275 mil 554 pesos en lo que respecta a este segundo semestre del año… y eso, nada más por existir, así que por obvias razones y debido que el año entrante será año electoral, las prerrogativas aumentarán para estos partidos que son la herencia del extinto PES y de disidentes del PAN, PRI y PRD, por lo que seguramente en las próximas semanas tendremos por estos lares a Hugo Andrés Flores Mata por PAZ y a los experredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza por Somos México, para conformar su estructura a nivel local.

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En esos preparativos de cara al proceso electoral venidero, los que ayer tuvieron una capacitación en materia de afiliación son los priistas que preside el diputado federal y dirigente estatal Alex Domínguez. Dicha capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal allá en la colonia Dale y fue encabezada por el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN tricolor, José Luis Villalobos, capacitación que se hizo extensiva a dirigentes municipales y líderes de las diversas organizaciones y sectores que aglomera el Revolucionario Institucional, pues si algo se ha tomado en serio la familia revolucionaria, es en que a través de la afiliación, armen un ejército priista que esté listo para reforzar las estructuras del partido.

Sin embargo, ahí no terminaron las actividades tricolores, ya que al concluir esa reunión en las oficinas de la Dale, tanto Alex Domínguez como Villalobos se trasladaron a las instalaciones del Comité Directivo Municipal en la calle Progreso, en donde se llevó a cabo otra capacitación, pero esta destinada a los “defensores” de Chihuahua capital, en donde estuvieron presentes el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, José Benites y ni más ni menos que el diputado federal Tony Meléndez, quien como ya es sabido, lidera las encuestas internas para ser el candidato del PRI a la gubernatura, aunque él ya ha dicho en múltiples ocasiones que se inclina por una alianza con el PAN con tal de evitar que Chihuahua caiga en manos de Morena y la 4T.

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Ya que mencionamos a la 4T, la tarde del miércoles y en el marco de la Asamblea Informativa que organizó el partido Verde en Ciudad Juárez, por supuesto que con la presencia del coordinador nacional Arturo Escobar y del dirigente estatal Octavio Borunda, el partido del tucán se abrió de capa para arropar al alcalde con licencia de ese municipio fronterizo y aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, a quien los líderes verdes le alzaron la mano y a decir de Escobar, la alianza con Morena en este estado norteño dependerá si es Cruz el ungido por la encuesta que determinará al candidato o candidata al Gobierno del Estado. “Si es con Cruz sí, si no, no”, fueron las palabras de Arturo Escobar y Vega, en clara alusión a que si la senadora con licencia, Andrea Chávez, resulta la ungida, habrá ruptura con el morenismo de Chihuahua. Y aunque el PVEM trae otra carta en la figura de la diputada local Rosana Díaz, no es necesario explicar que el abanderado o abanderada a la gubernatura saldrá de entre Pérez Cuéllar y Chávez Treviño.

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Felices y lo que les sigue, así andaban ayer los integrantes del equipo del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, al ver los resultados de la encuesta de Massive Caller respecto a la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital. Por primera vez, el exfiscal César Jáuregui no apareció en primer lugar y ese escaño fue ocupado por De la Peña, seguido por la diputada federal Manque Granados. Bien dicen que las encuestas son fotografías del momento y todo puede cambiar de un mes a otro, razón por la que nadie debe confiarse o sentirse derrotado, tan es así que la perseverancia del Secretario lo ha llevado hasta ahí, así como la disciplina de Manque y la del coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, los mantiene en la carrera.

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Esta semana, ooootra vez Guadalupe y Calvo volvió al ojo del huracán debido a los desplazamientos forzados provocados por células del crimen organizado, lo que obligó a decenas de personas de la comunidad de Cinco Llagas a exiliarse. Y mientras eso sucede y el Gobierno del Estado hace lo que está en sus manos para apoyar a las víctimas, de paso las autoridades estatales también se preguntan dónde está la alcaldesa de ese municipio, Ana Laura González, a quien eso de la coordinación y el trabajo en equipo nomás no se le da cuando se trata de colaborar en beneficio de sus gobernados, por más que cierto sector del morenismo intente defender lo indefendible. Ya lo dijo ayer el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas del gobierno estatal, Enrique Rascón, con todos los alcaldes existe coordinación, excepto con ella, la cual cuando la cosa se pone difícil debido a la narcoviolencia, desaparece del ojo público y hasta del radar de las autoridades.