Identifican a hombre ejecutado en la colonia Avalos

Tras la localización de un hombre sin vida al interior de un domicilio en la colonia Avalos, se dio con la identificación del masculino.

Se trata de quien en vida respondía al nombre de Raúl Rodrigo Lechuga Ortiz de 45 años de edad, quien fue localizado hoy sin vida con un tiro de gracia en la cabeza.

El hecho fue en la calle Mazana 36 y Porfirio Diaz en la colonia antes mencionada, testigos refieren que un sujeto de playera blanca salió el domicilio, luego que se escucharon disparos de arma de fuego.

Hasta el momento se desconocen más detalles del probable sospechoso.