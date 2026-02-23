Identifican a hombre asesinado en vivienda de la colonia Felipe Ángeles

Autoridades confirmaron que el hombre que perdió la vida tras un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la colonia Felipe Ángeles fue identificado como Rafael B. P., de 32 años de edad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Del Estudiante, al norte de la ciudad. Según información preliminar, un individuo ingresó al inmueble y abrió fuego en varias ocasiones contra la víctima, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Tras el reporte de detonaciones, corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio; no obstante, al brindarle atención médica se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el área fueron asegurados al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones correspondientes.