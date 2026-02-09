Identifican a hombre asesinado cerca de autódromo La Cantera

Manuel Q. M de 37 años de edad, fue la víctima de violencia atacada la mañana de este lunes muy cerca del autódromo La cantera, a la altura de Altozano.



El hombre fue abatido por balas cuando iba a bordo de la Chevrolet Cheyenne de color gris. Al ser alcanzado por el plomo, pisó freno, deteniéndose la marcha de la pick up. El asesinato ocurrió a temprana hora, por lo que automovilistas que pasaron por el lugar, minutos después llamaron a la policía.

Fueron municipales los primeros respondientes, después agentes del Ministerio Público arribaron a la escena del crimen.

Hasta el momento se desconocen más información de la víctima, la cual es la tercera del mes de febrero.