Atenderá Teso Móvil a ciudadanos en la Feria del Hueso, este domingo 1 de noviembre

– De 9:00 de la mañana a 2 de la tarde

El Gobierno Municipal, informa a la ciudadanía que el próximo domingo 1 de noviembre se acercarán los servicios de la Tesorería a las y los capitalinos que asistan a la Feria del Hueso, la cual se ubicará frente a los panteones municipales 1 y 2.

En la unidad móvil, se podrán realizar pagos de temporalidad, permisos de construcción, derecho de tierra, o pago de Predial con el 80% de descuento en los recargos.

Desde las 9:00 am a las 2:00 pm, el Teso Móvil se ubicará a un costado del Centro de Mando de Seguridad Pública Municipal, dentro de la Feria del Hueso.

Cabe mencionar que, a través del Teso Móvil, se busca brindar un espacio cercano y accesible para los capitalinos que así lo necesitan; además de dar atención a las dudas que puedan tener.