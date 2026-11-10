Homicidios dolosos se redujeron 50 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2026: Sheinbaum

Ciudad de México El promedio diario de homicidios dolosos en el país se redujo 50 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, al pasar de 86.9 a 43.4, con lo que el mes pasado fue el octubre con menos asesinatos desde 2015. La cifra, sin embargo, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde agosto, cuando se registraron 43.3 asesinatos al día, igual que en septiembre.

“Les adelanto, 50 por ciento de reducción en homicidios dolosos”, anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al abrir su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, donde se presentó el informe mensual de seguridad.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que de enero a octubre siete entidades concentraron el 52.5 por ciento de los homicidios: estado de México (10.6 por ciento), Guanajuato (8.2), Baja California (8.1), Sinaloa (7.8), Chihuahua (7.5), Guerrero (5.4) y Morelos (4.9). Frente al mismo periodo de 2025, las 32 entidades redujeron su promedio diario; destacan San Luis Potosí, con una baja del 77 por ciento, Nayarit, con 71.8 por ciento menos homicidios, Quintana Roo con una reducción del 57.7 por ciento, así como Baja California Sur y Nuevo León, con reducciones del 54.1 y 50.1 por ciento, respectivamente.

Los delitos de alto impacto en todo el país bajaron 36 por ciento, de 636.6 diarios en octubre de 2024 a 409.4 en octubre pasado, y el robo de vehículo con violencia cayó 52 por ciento, de 149.1 a 72.2.

La percepción de inseguridad se ubicó en 58.1 por ciento en el tercer trimestre, su mínimo desde 2013, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En tanto, la población que se siente insegura en su colonia pasó de 50.1 a 35.9 por ciento, su nivel más bajo desde 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde el 6 de julio de 2025, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha detenido a 2 mil 395 personas por ese delito, entre ellas Luis Humberto “N”, alias Keegan, señalado como líder de La Empresa.

En lo que va del sexenio suman 74 mil 33 detenidos por diversos delitos, 37 mil 625 armas y 588.6 toneladas de droga aseguradas, así como 2 mil 841 laboratorios clandestinos desmantelados.

Entre los casos recientes, refirió la captura en Nuevo Laredo de Gerardo Javier N, La Pocha, del Cártel del Noreste, requerido en extradición por Estados Unidos, y la muerte en enfrentamientos de Edgar Arón N, El General, presunto autor intelectual del asesinato del policía Milton Morales, y de Jesús N, Chuy González, operador del Cártel de Sinaloa por quien se ofrecían hasta 5 millones de dólares como recompensa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso avances de la atención a las causas de la violencia, entre ellos 155 mil 700 jóvenes en Jóvenes Construyendo el Futuro y 14 mil 157 armas entregadas en el programa de canje.

Tras el informe, la presidenta Sheinbaum sostuvo que los homicidios “han bajado de manera muy importante” y que eso demuestra “que la estrategia está funcionando”. Recordó que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 28.6 a 100, y que en su administración la baja es de 47 por ciento si se comparan años completos y de 50 por ciento de octubre de 2024 a octubre de 2026. “Dato contundente, nadie puede decir que esto no está ocurriendo. Hay que seguir trabajando. Pero nadie puede refutar estos resultados”, afirmó.

Cuestionada sobre si estos resultados están relacionados con la opinión que la ciudadanía tiene de su gobierno, consideró que “por supuesto que los resultados cuentan, pero la gente nos ve trabajando todos los días por el bienestar de México”.

Al ser cuestionada sobre el problema de seguridad que más preocupa a su gobierno, mencionó la extorsión. Explicó que el aumento de denuncias en algunos casos “no necesariamente significa que ha aumentado el delito”, sino que responde a la habilitación del 089 cómo número telefónico para atender estos casos y al trabajo con las fiscalías estatales. Dijo que un equipo especial revisa la estrategia cada 15 días y que se ha reunido con productores de aguacate y limón de Michoacán. “Necesitamos todavía disminuir más” este delito, reconoció.