Hombre resulta lesionado por arma blanca en la colonia Alfredo Chávez

Durante la noche de este jueves, se registró una movilización policiaca en el cruce de Río Sacramento y Río Grijalva, en la colonia Alfredo Chávez, luego del reporte de un hombre lesionado por arma blanca.

Como primeros respondientes, agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar, donde localizaron a un masculino de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba cuatro heridas producidas por arma punzocortante, tres de ellas en la espalda y una más en el abdomen.

El lesionado fue atendido en el sitio por paramédicos de URGE, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, dos sujetos lo golpearon y lo atacaron con un arma blanca; ambos agresores ya se encuentran plenamente identificados y se dieron a la fuga tras la agresión.

Ante estos hechos, se implementó un fuerte operativo policiaco en la zona para la localización de los responsables, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y proceder conforme a la ley.