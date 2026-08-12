Escudería Cadilac despide a jefe de equipo una semana antes de reanudar la F1

Silverstone. Cadillac, la escudería más nueva de la Fórmula 1 y en la que milita el mexicano Sergio Checo Pérez, reemplazó el miércoles a su primer director de equipo, Graeme Lowdon, por el ex director de Alpine, Marcin Budkowski.

La escuadra estadunidense señaló que el cambio formaba parte de una “transición de liderazgo planificada a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de construcción hacia la siguiente etapa de rendimiento en pista”, aunque anteriormente no había indicado que tuviera la intención de prescindir de Lowdon, quien desempeñó un papel clave en la puesta en marcha del equipo respaldado por General Motors.

La decisión llega una semana antes de que se reanude la temporada de F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, tras el receso de mitad de temporada.

Cadillac aún no suma puntos en la F1, con su mejor resultado en el puesto 13 y dificultades técnicas como equipo nuevo. Los frenos de los autos se han sobrecalentado repetidamente en carreras recientes, lo que obliga a los pilotos a abandonar las competencias.

“Estamos agradecidos a Graeme Lowdon por su liderazgo y por el papel que desempeñó al formar desde cero al equipo Cadillac de Fórmula 1. Sus aportes ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción, y le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor”, manifestó el director ejecutivo Dan Towriss.