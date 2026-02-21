Hombre asesinado en taller de pintura de colonia Campo Bello tenía 27 años

Fiscalía identificó como Adán García de 27 años al hombre que fue asesinado la mañana de este sábado al exterior de un taller de pintura y enderezado automotriz ubicado sobre la calle Campo del Norte en la colonia Campo Bello, cerca del Campus II de la UACH.

Cabe mencionar que ya se investiga este homicidio ya que se mencionó que fue un solitario sujeto quien lo privó de la vida con arma de fuego.



El evento violento generó pánico entre vecinos ya que se trató de una zona muy transitada al norte de la capital.



En lo que va del mes superan los 10 homicidios dolosos en la capital. Por el momento se presume que hay material importante para dar con el responsable del asesinato.