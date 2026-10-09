Hipotecas en EU alcanzan tasa de interés de 7.40% por presiones inflacionarias

La tasa promedio de la popular hipoteca estadounidense a 30 años con tipo fijo se disparó esta semana a un máximo en casi tres años, y podría seguir subiendo a medida que la preocupación por la inflación impulsa los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La tasa de interés promedio de las hipotecas a 30 años a tipo fijo se situó en 7.40 por ciento, el nivel más alto desde noviembre de 2023, informó el jueves la agencia hipotecaria Freddie Mac, lo que supone un alza respecto de 7.28 por ciento de la semana pasada.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está avivando la inflación a través del aumento de los precios de la energía, lo que hace subir los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. El retorno de referencia a 10 años, al que se ajustan las tasas hipotecarias, ha alcanzado un máximo en 24 años.

El tipo medio de las hipotecas a tasa fija a 30 años se ha disparado 1.42 puntos porcentuales desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

El aumento de los tipos hipotecarios y los precios de la vivienda, que siguen siendo altos, han situado al mercado inmobiliario en el centro de lo que los economistas denominan una “crisis de asequibilidad” antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que determinarán el control del Congreso.

Trump se negó a firmar ley sobre asequibilidad de la vivienda

A principios de este año, el presidente Donald Trump se negó a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre la asequibilidad de la vivienda, calificándolo de “un gran bostezo”, mientras presionaba al Congreso —incluidos sus compañeros republicanos que se resistían a sus exigencias— para que primero aprobaran unas polémicas normas electorales.

El proyecto de ley, que, entre otras disposiciones principales, exime o agiliza las evaluaciones medioambientales para los proyectos de construcción de viviendas y establece un límite al número de viviendas unifamiliares ya construidas que pueden poseer los grandes inversionistas de Wall Street, entró en vigor sin la firma de Trump en julio.

El aumento de las tasas hipotecarias no solo está frenando la demanda, sino que también ha hecho que los posibles vendedores se muestren reacios a poner sus viviendas en el mercado.

Altos intereses frenan la demanda y la oferta

La mayoría de los propietarios tienen hipotecas con tasas inferiores a 5 por ciento. Esto ha contribuido a una escasez de viviendas, especialmente para jóvenes que compran su primera casa, lo que mantiene los precios altos pese a que la demanda se ha debilitado.

“El aumento de los tipos está frenando tanto la demanda como la oferta este otoño (boreal), por lo que es poco probable que haya una presión a la baja significativa sobre los precios de la vivienda”, dijo Lisa Sturtevant, de Bright MLS. “Este otoño deberíamos esperar un estancamiento del mercado inmobiliario y no un colapso del mismo”.