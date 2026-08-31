Higinio Martínez se queda con la presidencia del Senado: recibe apoyo de Morena para postularse este lunes

La bancada de Morena en el Senado designó a Higinio Martínez para ser postulado en la sesión preparatoria de mañana lunes en el pleno como presidente de la Cámara Alta.

De acuerdo con Ignacio Mier, coordinador de Morena, Martínez fue designado por unanimidad de los legisladores de la bancada.

En la sesión de mañana lunes, se pedirá la votación por cédula de senadores de todos los partidos, y en su caso se le designará como presidente de Senado para un periodo de dos años.

¿Quién es Higinio Martínez?

Higinio Martínez, un socialista de los años setenta hoy es un morenista crítico de su propio partido, abierto al diálogo con la oposición y lejos del radicalismo extremo de Morena.

Originario de Texcoco, Estado de México, luego de graduarse como médico cirujano, Martínez se integró en 1975 al Partido Mexicano de los Trabajadores; posteriormente al Frente Democrático Nacional, y en la década de los ochenta al Partido Mexicano Socialista (PMS). Fue hasta 1989 cuando se sumó al Partido de la Revolución Democrática que lo impulsó como candidato al municipio de Texcoco en 1993 y seis años después a la gubernatura del Estado de México, postulaciones en las que no pudo tener el triunfo.

En 2012, Higinio Martínez fue parte de la fuga de perredistas para sumarse a Morena y específicamente a las intenciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, de quien se convirtió en su coordinador de campaña en el Estado de México.

Los seis años posteriores fue delegado en Chiapas y Estado de México, hasta que en 2018 fue postulado al Senado de la República.

El pasado 13 de abril, siendo vicecoordinador, Higinio Martínez, reiteró que para su partido no será fácil enfrentar las elecciones federales y locales del 2027, por lo que llamó a combatir la corrupción interna; sin embargo, excluyó de ello a los actos vinculados a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no está fácil, nunca ha sido fácil una elección. Llevo yo muchas en mi carrera y nunca ha sido fácil, y tampoco van a ser fáciles las del 27. Por eso sí puedo hacer un llamado: todos los que tenemos una responsabilidad en Morena tenemos que corregir lo que tengamos que corregir, tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que estar a la altura de lo que se viene en el próximo proceso electoral”, afirmó.