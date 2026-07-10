Hermano de Travis Kelce revela cómo estuvo la boda de Taylor Swift: ‘Probablemente tomé más de 15 cervezas’

El exjugador de la NFL Jason Kelce dio sus primeras declaraciones sobre la boda de su hermano con la cantante y dejó entrever lo especial que fue la celebración.

A una semana de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce , poco a poco comienzan a conocerse algunos detalles de la celebración. Esta vez fue Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, quien habló por primera vez sobre el evento y dejó claro que fue una noche inolvidable.

Durante su participación en el American Century Championship, torneo de golf de celebridades celebrado en Lake Tahoe, el excentro de los Philadelphia Eagles fue cuestionado por la prensa sobre la boda del año. Aunque evitó revelar detalles de la ceremonia, no ocultó el entusiasmo con el que vivió el enlace.

“Fue increíble. La pasamos muy bien. Fue una gran celebración”, dijo Jason Kelce, quien además tuvo un papel muy especial al fungir como padrino de boda de su hermano Travis.

Taylor Swift and Travis Kelce (Getty Images)

Fiel a su sentido del humor, el exjugador también bromeó sobre cómo disfrutó la fiesta: “Probablemente tomé más de 15 cervezas”, comentó entre risas, provocando la reacción de los presentes.

Taylor Swift y Travis Kelce, una boda blindada al máximo

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden, en Nueva York, en una ceremonia privada que reunió a cerca de mil invitados y contó con estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones.

Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Getty Images)

Entre los asistentes estuvieron familiares, amigos cercanos y figuras del deporte y el entretenimiento. Jason Kelce fue elegido como padrino de su hermano, mientras que Austin Swift, hermano de la cantante, participó como “man of honor”, una decisión que rompió con la tradición y reflejó la cercana relación que ambos mantienen.

Kylie Kelce también reaccionó

Quien también fue cuestionada sobre la celebración fue Kylie Kelce, esposa de Jason. Aunque prefirió mantener la discreción que la familia ha mostrado desde el enlace, resumió la experiencia en una sola palabra: “Increíble”.

En días recientes, Kylie había reconocido que tanto ella como Jason recibieron constantes preguntas sobre la boda y pidió respetar la privacidad de los recién casados, postura que la familia Kelce ha mantenido desde que Travis y Taylor comenzaron su relación en 2023.

Taylor Swift, Travis Kelce. (Instagram)

Taylor Swift y Travis Kelce, la historia que conquistó al deporte y al espectáculo

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su relación en 2023 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo. La presencia de la cantante en los partidos de los Kansas City Chiefs impulsó el interés por la NFL a nivel internacional, mientras que el ala cerrada acompañó a la artista durante varias fechas de su gira The Eras Tour, consolidando una relación que culminó con su boda este verano.

Aunque los recién casados han optado por mantener los detalles de su enlace lejos de los reflectores, las primeras declaraciones de Jason Kelce confirman que la celebración estuvo a la altura de una de las parejas más populares del momento.