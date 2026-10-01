Hegseth anuncia nuevo Comando de Guerra Autónoma para ampliar uso militar de drones y robots

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles la creación del Comando de Guerra Autónoma (AutoWarCom), en declaraciones durante un evento en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia.

Hegseth explicó sobre la nueva estructura militar de cuatro estrellas con facultades similares a las de una rama de las fuerzas armadas, destinada a acelerar el desarrollo, adquisición y despliegue de sistemas autónomos y robóticos en las fuerzas conjuntas.

Además, afirmó que el nuevo comando busca ampliar con rapidez las capacidades relacionadas con drones, robótica e inteligencia artificial. Su creación está prevista para octubre de 2027 y requerirá acciones del Congreso para establecer sus facultades.

El Pentágono también contempla aumentar a más de 74 mil millones de dólares el gasto en drones y sistemas antidrones dentro de su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2027, aproximadamente el triple del monto destinado a esas tecnologías en el ejercicio anterior.

Durante su intervención, Hegseth anunció además el denominado Proyecto Meridiano, un grupo encargado de estudiar el futuro de la guerra que será codirigido por el empresario Elon Musk, el fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich. El proyecto deberá identificar nuevas áreas de desarrollo militar y posibles capacidades tecnológicas.

El funcionario adelantó asimismo una reducción de 20 por ciento en el número de generales y almirantes de las fuerzas estadunidenses y anunció un proceso para seleccionar el sitio donde se construirá una nueva base militar dentro del país.