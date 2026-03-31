Hay seguridad y tranquilidad en la región serrana para turistas; son los frutos de la coordinación entre SSPE y FGE: Arturo Medina

Ante las vacaciones de Semana Santa y el flujo de turistas, en especial en la región serrana, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, destacó que existe seguridad y tranquilidad para los paseantes, “fruto de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado”.

“Estoy en comunicación constante prácticamente todos los días con los presidentes municipales de la zona serrana, está garantizada la seguridad, la tranquilidad”, enfatizó Medina Aguirre.

El coordinador legislativo y representante del Distrito 22, el cual abarca la mayoría de los municipios serranos, recalcó que “afortunadamente son los frutos de los trabajos que se han venido haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el gobierno federal”.

“Así que en esta Semana Santa se garantiza la seguridad de los viajeros que estarán, por así decirlo, regresando a sus municipios a descansar, a pasar una Semana Santa tranquila, y además invitamos a toda la ciudadanía a que pasen una Semana Santa tranquila, a pasarla con su familia en cualquier municipio del estado”, concluyó Arturo Medina, líder de la bancada del Revolucionario Institucional.