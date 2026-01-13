Hay quienes vivieron del PRI y ahora lo atacan; pobres morenistas, los que mandan en su partido son los arribistas: Pancho Salcido

Ante su regreso al activismo político dentro del PRI, Pancho Salcido afirmó que vuelve al partido porque nunca dejó de ser priista, además de que regresa como “soldado raso”, por lo que criticó a aquellos expriistas que ahora están en Morena y atacan al Revolucionario Institucional.
“Me sigo sintiendo priista. Le estoy agradecido al partido. En cambio hay otros que del partido vivieron y ahora lo atacan. Yo regreso al PRI como un soldado raso”, resaltó Salcido Lozoya.
Asimismo, recordó que son expriistas los que ahora prácticamente controlan a Morena, pues son ellos quienes están en puestos de poder público y de elección popular:
“Ahora ellos defienden con más pasión a Morena, con más compromiso, que los morenistas. Pobres morenistas. Porque los que generaron ese partido están quedando a un lado. Los que están llegando a los puestos populares, a los puestos de visión, son los arrimados, son los arribistas, y tratan de mandar en ese partido, de quedar bien con este partido político”.