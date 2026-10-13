Hasta que no exista acuerdo avanzaremos en otorgar autonomía a la FGE; hay negociaciones y avances: Memo Ramírez

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, recalcó que el proceso legislativo para otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado se ha realizado en tiempo y forma, sin embargo, también señaló que hasta que no exista un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, es que podrá concretarse.

“Hasta ahorita el proceso legislativo ha estado caminando conforme a lo que establece la Ley Orgánica. Creo que se ha detenido un poco precisamente por estas negociaciones de las diferentes fuerzas políticas”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El diputado priista recordó que debe “ser un acuerdo de 22 votos para poder avanzar en este tema y creo que se está construyendo, y nosotros estaremos tratando de estar en estas prácticas con las diferentes fuerzas políticas y hasta que no se tenga un acuerdo, pues estaremos avanzando en este tema”.

Respecto a los señalamientos de Morena de que se trata de un “traje a la medida” para el actual encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, el diputado Ramírez manifestó que “no quisiera yo ponerle nombre ni etiqueta a nada, yo creo que es un tema de mucha trascendencia a nivel estatal, y creo que el acuerdo no se ha dado o se está en pláticas todavía de esta posibilidad”.