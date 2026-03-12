Hasta el 24 de marzo para resolver el caso Mápula

Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento informó que será el 24 de marzo a las 9:30 horas cuando acuda al Poder Judicial de la Federación a la audiencia reprogramada para atender después de casi 3 años, el litigio del terreno Mápula.

Recordó que el 23 de febrero de este año estaba programada la audiencia constitucional como por decimoquinta ocasión. Sin embargo, pues de nueva cuenta fueron informados de su diferimiento.

Esto en virtud de que el perito en materia de uso de suelo y agua que fue designado por el primer juzgado de distrito con el domicilio en el Estado de México, solicitó al propio órgano jurisdiccional una serie de documentales para el poder estar en aptitud de emigir su dictamen.

“ Entonces, pues bueno, yo espero se las hayan hecho llegar y que este perito esté en actitud de generar su dictamen para esta ocasión del 24 de marzo”.