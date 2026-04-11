Hallan sin vida a un hombre en cancha de la colonia Proletaria Ampliación

Un hombre de 35 años de edad fue encontrado sin vida en unas canchas de básquetbol del parque Cerro Grande ubicado en el cruce de las calles hacienda El Sauz cruce con la calle Pedro de izaba de la Colonia proletaria ampliación.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar, quienes indicaron que posiblemente perdió la vida a consecuencia de una sobredosis de alguna droga.

También al lugar arribaron familiares del fallecido quienes dieron los datos personales para una posterior investigación haciéndose cargo agentes ministeriales.