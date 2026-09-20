Hallan muerto a estudiante de la Universidad Veracruzana tras 14 días desaparecido

Josué Hernández Cayetano, alumno de las facultades de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) e Idiomas en Xalapa, fue encontrado muerto tras 14 días de su desaparición.

Este viernes, la máxima casa de estudios, confirmó el deceso del joven de 21 años de edad, estudiante del programa educativo de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información y de Idiomas.

En redes sociales, familiares y amigos pidieron compartir la ficha de búsqueda, luego de darse a conocer la desaparición del alumno universitario.

La ficha de búsqueda detalla que Josué habría salido de su domicilio en la zona de Marina Nacional y viajaba en una Nissan X-Trail negra, modelo 2005, con placas YJJ-5400 del estado de Veracruz.

Apenas el pasado 12 de septiembre, la Universidad Veracruzana (UV) exigió la localización de Daniela Sánchez Delgado, alumna de Administración Turística, quien desapareció desde el jueves 10 de septiembre en el campus de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En su posicionamiento, la casa de estudios exigió a las autoridades estatales activar los protocolos correspondientes para localizar a la joven, estudiante de la Licenciatura en Administración Turística.

La UV región Veracruz-Boca del Río aseguró que las y los jóvenes “merecen vivir en entornos seguros” y garantizó que fortalecerá la cultura de paz y la no violencia.