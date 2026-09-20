José Ángel Bichir explica su caída de un tercer piso y cómo se recupera

José Ángel Bichir rompió el silencio sobre su caída desde un tercer piso ocurrida en marzo de 2026 y cómo ha sido su proceso de recuperación.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor describió el accidente como el resultado de una crisis emocional profunda, agravada por el agotamiento físico, la ansiedad y la falta de atención a su salud mental.

José Ángel Bichir explicó que durante su caída se encontraba en un estado de trance o hipnosis, perdiendo total conciencia de sus acciones antes de sufrir múltiples fracturas y lesiones graves.

“Estás en una especie de trance, ¿me entiendes? Es un trance en donde precisamente no está tu conciencia ahí, entonces se pierde completamente la noción”José Ángel Bichir

José Ángel Bichir reconoce que en su caída desde el tercer piso se encontraba en un estado de trance

A seis meses de su caída desde un tercer piso, José Ángel Bichir explicó que el accidente ocurrió en medio de un estado de desconexión absoluta y compartió diversas reflexiones sobre la crisis que lo llevó a ese punto.

Aseguró que en el momento del accidente se encontraba en una “especie de trance” en el cual su conciencia no estaba presente y perdió por completo la noción de la realidad.

Aclaró que en momentos así “uno no está ahí”. Detalló que durante aproximadamente tres años fue acumulando tristeza, ansiedad, problemas mediáticos y pérdida de proyectos.

“Descubrí en carne propia que no estás ahí… Estás en una especie de trance (…) Cuando pasa este justo momento tan horrible, uno no está ahí”José Ángel Bichir

José Ángel Bichir reconoció que cometió el error de querer ser “valiente” y asumir que “podía solo” sin pedir ayuda, lo que provocó que sus emociones se convirtieran en una “bola de nieve que se va haciendo grande de oscuridad”.

Mencionó que la costumbre de someterse a jornadas laborales extenuantes, falta de descanso e irregularidades en la alimentación lo llevaron a ignorar y minimizar las señales de alerta previas al colapso.

“Nos acostumbramos a no comer, a no dormir, a estar en ambientes casi como de guerra, de pronto el actor tiene que ser un guerrero absoluto. En mi caso, me pasó mucho ese error, cometí ese error de querer decir: ‘yo puedo solo, yo aguanto el dolor, esta ansiedad, yo aguanto la tristeza’, esta bola de nieve que se va haciendo grande de oscuridad, hasta que llega un momento que es inmenso”José Ángel Bichir

Describió la sensación tras recuperar la conciencia como “despertar de un terrible y horrible sueño” o una pesadilla brutal que tardó tiempo en asimilar.

Consideró esta segunda oportunidad como un “resurgimiento” o “renacimiento a la vida”, comprendiendo que “no hay que hacerle caso a esa oscuridad porque no es tan real como uno cree en esos momentos”.

“Es como despertar de una pesadilla, es como despertar de un terrible y horrible sueño en donde realmente es una sensación que no te puedo casi explicar, pero es el resurgimiento a la vida, ¿no?, un renacimiento. Tardé mucho en salir de esa sensación como de ¿qué pasó?, fue una pesadilla brutal”José Ángel Bichir

José Ángel Bichir expresó que al ver el impacto y sufrimiento de su familia -especialmente de su madre Patricia Pascual, a quien siente que le debe la vida por segunda vez-, asumió el compromiso de hablar abiertamente del tema para romper los tabúes y estigmas que rodean a la salud mental.

Así ha sido el proceso de recuperación de José Ángel Bichir tras su caída de un tercer piso

La recuperación de José Ángel Bichir ha sido un proceso integral y gradual, enfocado en la rehabilitación física y en la sanación emocional y mental.

Tras la caída desde el tercer piso, debió ser atendido por severas lesiones y fracturas en el rostro, nariz, clavícula, talón, pierna, brazo, hombro y un traumatismo abdominal.

Sufrió la pérdida y daño de tres dientes debido a una fractura en la parte frontal del maxilar superior, por lo que la especialista Liliana Bueno le realizó un procedimiento que incluyó la colocación de implantes, un injerto de hueso y membranas de colágeno.

Como parte de su recuperación física, ha estado incorporando el ejercicio de manera gradual para retomar progresivamente sus actividades cotidianas.

José Ángel Bichir se encuentra recibiendo terapia psicológica y atención psiquiátrica, además de haber retomado la meditación como herramienta de estabilidad emocional.

Ha resaltado que el apoyo de su familia ha sido fundamental, especialmente el de su madre, Patricia Pascual, quien permaneció a su lado durante todo el proceso hospitalario y de convalecencia.

“Le debo todo, ahora le debo doble, triple, porque no solamente me dio la vida, sino me volvió a dar esta vida nueva”José Ángel Bichir

José Ángel Bichir reflexionó sobre el error que cometió al intentar mostrarse “valiente” y querer sobrellevar solo la ansiedad y la tristeza, por lo que ahora busca concientizar a otros para romper los tabúes y estigmas en torno a la salud mental.

“Uno de mis problemas es que siempre quiero ser muy valiente”José Ángel Bichir

Respecto a su regreso a los escenarios o proyectos de actuación, señaló que la vida misma le irá indicando cuándo será el momento adecuado para volver.