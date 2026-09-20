Atacan a balazos a hombre y otro más sufre golpiza con bat en la Juan Güereca

Un hombre de 35 años, resultó lesionado en la pierna derecha, por proyectil de arma de fuego, y otro más con lesiones de consideración tras golpiza con un bat, ambos estarían relacionados en la colonia Juan Güereca.

El primer mascilino fue atacado por sujetos a bordo de un vehículo Volkswagen Vento en color blanco, dispararan en repetidas ocasiones al tenerlo a la vista y tras dejarlo malherido, huyeron con rumbo desconocido, el ataque tuvo lugar sobre el cruce de las calles, azufre y hierro en la colonia Juan Guereca a dos cuadras de distancia se reportó un hombre de 35 años, el cual fue brutalmente golpeado con un bat y una cadena, el cual resultó con lesiones de consideración.

Por lo anterior se generó un fuerte despliegue policíaco en los dos puntos ya que se encuentran cercanos y en el lugar se señaló que ambos hechos pudieran estar relacionados, mientras que elementos de la policía municipal y agentes del EPE, acudieron a ambos hechos, iniciaron el levantamiento de las actas correspondientes para iniciar con esa investigación.

Asimismo, se efectuó un fuerte operativo en la zona. Paramedicos de Cruz Roja arribaron a los dos puntos y brindaron la atención médica correspondiente y trasladaron a los heridos a un hospital.