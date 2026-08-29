Hallan cuerpo totalmente calcinado dentro de un rancho en la carretera a Juárez

Un cuerpo totalmente calcinado, al parecer de un hombre, fue localizado al interior de un rancho ubicado en el kilómetro 28.5 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura de la colonia Sacramento.

El hallazgo ocurrió cuando moradores de la propiedad arribaron al lugar y observaron que los candados de las puertas de acceso habían sido dañados y que las entradas se encontraban abiertas. Al ingresar para revisar el inmueble, localizaron los restos humanos completamente calcinados, además de dos casquillos percutidos junto al cuerpo, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal, pertenecientes al Distrito Colón, acudieron al sitio y corroboraron el reporte, procediendo a asegurar y acordonar la zona para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía se hizo cargo del levantamiento de los restos y de las indagatorias correspondientes para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.