Balean vivienda de agente estatal en la colonia Cerro Coronel; no hay personas lesionadas

Un domicilio de un agente de la Policía Estatal fue atacado a balazos durante la noche en el fraccionamiento ubicado sobre la calle Altos de la Parra, en la colonia Cerro Coronel, lo que generó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta ingresaron al fraccionamiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda del agente. No se reportaron personas lesionadas, aunque el inmueble presentó varios impactos de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, agentes ministeriales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron ampliamente la zona para preservar la escena. Peritos recabaron diversos indicios para integrarlos a las investigaciones, entre ellos varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros.