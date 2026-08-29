Conductor ebrio invade carril y choca de frente contra camión urbano en la Niños Héroes

Un fuerte choque frontal entre un automóvil Nissan Sentra y un camión de transporte urbano de la Ruta Tec II, número económico 442, dejó a una persona lesionada de consideración la noche de este viernes en el cruce de las calles Niños Héroes y Décima, frente a Ciudad Judicial.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión circulaba de poniente a oriente sobre la Niños Héroes, mientras que el Sentra avanzaba en sentido contrario. Presuntamente, el conductor del vehículo particular, de alrededor de 35 años y quien se encontraba en estado de ebriedad, invadió el carril contrario y terminó impactándose de frente contra la unidad de transporte.

Paramédicos de URGE atendieron a los involucrados; el conductor del Nissan fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentó, mientras que el chofer del camión sufrió una crisis y un cuadro de presión arterial alta. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para realizar el reporte correspondiente y determinar las responsabilidades por el accidente.