Golpe al crimen en Maguarichi; aseguran tres vehículos robados y material explosivo

A través de un operativo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se llevó a cabo el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, miles de piezas y artefactos explosivos, además de presunta droga en el municipio de Maguarichi.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 28 de agosto, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en brechas y zonas de interés. Fue ahí que, haciendo uso de una de las aeronaves de la Policía del Estado, se detectaron a la distancia tres vehículos en aparente abandono, por lo que de inmediato los elementos se acercaron al sitio para realizar una revisión.

Una vez en el lugar, los agentes llevaron a cabo la inspección de los tres vehículos: una Chevrolet Tahoe con reporte de robo en Arizona, Estados Unidos; una segunda Chevrolet Tahoe con reporte de robo en el estado de Chihuahua, así como un Jeep Rubicon con reporte de robo en el estado de Texas.

Al realizar la revisión del contenido de los vehículos, se localizaron y aseguraron 6,324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, 1,710 metros de material de iniciación y detonación, 5,234 estopines o detonadores eléctricos, además de alrededor de 3,200 semillas de marihuana.

Una vez realizada la localización y el aseguramiento de la zona, se desplegó un operativo reforzado con elementos en la región para localizar a los presuntos responsables.

Asimismo, todo lo asegurado fue puesto bajo resguardo policial a la espera de la intervención del personal especializado en Materiales de Guerra para su valoración, manejo y, en su caso, destrucción del material, así como su posterior puesta a disposición.

Cabe resaltar que por parte de la SSPE participaron elementos de las Subsecretarías de Despliegue Policial, de Estado Mayor y de Inteligencia y Análisis Policial.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad pública que busca mantener la tranquilidad no sólo en la zona serrana, sino en todo el estado.