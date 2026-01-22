Hallan cuerpo calcinado en colonia Sierra azul

El cuerpo de un hombre sin vida calcinado, fue hallado sin vida en un camino de terracería en la colonia Sierra azul a un costado del rastro municipal, a unos cuantos metros del periférico Lombardo Toledano.

Fueron elementos de la Policía Municipal los que acudieron al lugar y al encontrar el cuerpo proceder a acordonar ampliamente el perímetro donde agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron evidencia en torno a este segundo hecho violento registrado en Chihuahua capital.

De acuerdo con datos de la DSPM sería la víctima número 26 en lo que va del mes de enero.