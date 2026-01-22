Hallan cuerpo calcinado en colonia Sierra azul

El cuerpo de un hombre sin vida calcinado, fue hallado sin vida en un camino de terracería en la colonia Sierra azul a un costado del rastro municipal, a unos cuantos metros del periférico Lombardo Toledano.

Fueron elementos de la Policía Municipal los que acudieron al lugar y al encontrar el cuerpo proceder a acordonar ampliamente el perímetro donde agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron evidencia en torno a este segundo hecho violento registrado en Chihuahua capital.

De acuerdo con datos de la DSPM sería la víctima número 26 en lo que va del mes de enero.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp