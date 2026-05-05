Hallan cinco cuerpos calcinados en Pátzcuaro, Michoacán, tras emboscada a la Guardia Civil

Un grupo de hombres armados asesinó y calcinó a cinco personas en el municipio de Pátzcuaro, donde además atacó el convoy del comisario regional de la Guardia Civil que se dirigía a investigar el caso.

La Guardia Civil informó que las víctimas fueron asesinadas a balazos alrededor de las 8:00 de la noche a la altura del lugar conocido como San Miguel Charahuén, cerca de la carretera libre que une Pátzcuaro con el municipio de Uruapan.

Las cinco personas fueron calcinadas en la batea de una camioneta marca Mitsubishi, tipo L200 y con placas NWS-65-68, del Estado de México, la cual cuenta con reporte de robo e impactos de bala.

En el lugar, autoridades encontraron abandonadas y con impactos de arma de fuego dos camionetas de la marca Toyota, tipos Tacoma y Hilux. Ambas unidades no tenían placas de circulación.

Los agresores también atacaron a balazos el convoy de Abundio Alfaro Méndez, comisario de la Guardia Civil en la región Pátzcuaro, quien atendía reportes de pobladores que solicitaron el apoyo del servicio de emergencias 911, por lo que se desató un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos. El mando policial y sus elementos resultaron ilesos.

Los civiles armados lograron huir a bordo de varios vehículos, entre caminos de terracería que comunican una zona boscosa con huertas de aguacate y otros cultivos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga la posibilidad de que las cinco víctimas pudieron haberse enfrentado previamente a los atacantes que lograron huir.

De acuerdo con información de la FGE, en la región de Pátzcuaro operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de “Pueblos Unidos”, este último que opera como brazo armado del Cártel de Los Caballeros Templarios.