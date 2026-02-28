Hallan a su hijo sin vida en la sala de domicilio en la colonia Nacional

Desgarradora escena. Entraron a casa y vieron a su hijo de 35 años de edad suspendido del cuello en la sala.

El reporte a la policía se hizo desde el domicilio marcado con el número 10026 sobre la calle Aztecas en la colonia Nacional. La mamá del hombre fallecido declaró a la policía que su hijo le marcó por teléfono para despedirse, por ello, llegaron de urgencia, pero ya había sido demasiado tarde.

Y es que para poder ingresar a la casa, los papás tuvieron que brincarse por el patio, hecho que los puso nerviosos al desconocer porqué no respondía su hijo, al entrar, lo encontraron sin vida.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y acordonar el perímetro, haciéndose cargo de la escena agentes ministeriales.