Hallan a hombre ejecutado cerca de arroyo en la zona sur de la capital

Un hombre de aproximadamente 35 o 40 años de edad, fue localizado sin vida con heridas de proyectil de arma de fuego cerca de un arroyo ubicado en el cruce de las calles Séptima y estación El Fresno en la colonia del Refugio ubicada al sur de la ciudad.

El hallazgo fue encontrado por personal del Municipio que andaba por la zona, por lo que dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Los primeros respondientes fue Policía Estatal, quienes dieron aviso al personal de la Fiscalía. Asimismo, arribaron personal del ejército para la protección de la escena, mientras peritos recababaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.

El cuerpo fue trasladado por SEMEFO para realizar la necropsia correspondiente que servirá como parte de la investigación para este crimen, que, de acuerdo con datos de Seguridad, sería el décimo tercero en lo que va del mes de marzo.