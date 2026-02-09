Hailey Bieber apoya a Kendall Jenner mientras ve a su ex, Bad Bunny, en el Super Bowl 2026

Kendall Jenner fue captada junto a Hailey Bieber durante el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, un momento que generó reacciones.

Durante el Super Bowl LX celebrado este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny se volvió tema de conversación, sino que también lo hizo un momento destacado entre las celebs que estaban entre en el público.

Kendall Jenner, exnovia del puertorriqueño, fue captada en varias ocasiones junto a una de sus grandes amigas: Hailey Bieber, quien mostró gestos de apoyo hacia ella mientras se llevaba a cabo el show más visto en la historia del Super Bowl.

En los videos que rápidamente se viralizaron en en redes sociales, se ve a Kendall y Hailey tomadas de la mano y compartiendo sonrisas mientras Bad Bunny actuaba, rodeadas por otras figuras del espectáculo como Kim Kardashian y el piloto de la F1 Lewis Hamilton.

El gesto de complicidad entre amigas fue interpretado por usuarios como una muestra de apoyo emocional para Jenner, quien al momento de la presentación de su ex lució una actitud más reservada que de celebración.

Bad Bunny (Getty Images)

Durante el show, aunque se le vio moviendo ligeramente las caderas al ritmo de la música, su expresión mezclaba interés y concentración, lo que desató comentarios en redes sobre un “perreo triste” mientras disfrutaba de los éxitos del intérprete boricua.

La historia de Kendall Jenner y Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny tuvieron un romance que captó gran atención mediática entre 2023 y 2024. Comenzaron a ser vinculados amorosamente a principios de 2023, cuando fueron vistos juntos en varias apariciones públicas, incluidas citas, conciertos y eventos mediáticos como la Met Gala.

Kendall Jenner y Bad Bunny en un juego de Los Angeles Lakers en 2023. (Kevork Djansezian/Getty Images)

De acuerdo con reportes, su relación siempre tuvo altibajos y rupturas frecuentes. La primera de ellas, sucedió a finales de 2023, después tuvieron una breve reconciliación en 2024 y finalmente una separación definitiva en septiembre de ese mismo año.

Durante su tiempo juntos, Kendall Jenner y Bad Bunny se mostraron juntos en varias ocasiones, desde cenas y encuentros en Los Ángeles, Coachella, partidos de la NBA,hasta citas en París, incluso protagonizaron una campaña para Gucci, específicamente la línea de equipaje Gucci Valigeria.