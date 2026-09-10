Hackers publican 1.4 millones de datos robados al gobierno de Berlín tras un ciberataque

Un grupo de ciberdelincuentes publicó en la dark web unos 1.4 millones de datos sustraídos de dos administraciones del gobierno de Berlín, después de que el alcalde-gobernador, Kai Wegner, rechazó pagar un rescate de 30 bitcoins, equivalente a unos dos millones de euros, informó este jueves Deutsche Welle.

El grupo Rhysida, dedicado al robo y extorsión de información digital, accedió a los sistemas entre el 7 y el 14 de agosto mediante un correo de phishing respondido por un empleado de la Administración de Transportes de Alemania. Entre la información difundida figuran expedientes personales, nóminas, documentos de identidad escaneados y escritos oficiales.

Expertos advirtieron que el alcance del robo podría ser mayor, debido a que los datos incluyen información sobre centrales térmicas, depósitos de combustible, instalaciones de suministro eléctrico de emergencia, prisiones y plantas de abastecimiento de agua. El especialista Jochim Selzer, del Chaos Computer Club, alertó que esa información puede facilitar la suplantación de identidad y otros delitos.

Wegner declaró el 4 de septiembre que Berlín “no se dejará extorsionar”, tras lo cual los hackers difundieron los archivos. El gobierno regional ordenó a sus empleados cambiar contraseñas y creó una oficina para coordinar la respuesta, además de solicitar apoyo de la Oficina Federal de Seguridad de la Información.

El sindicato de la policía de Berlín cuestionó la respuesta de las autoridades y señaló que los sistemas llevaban años con protección insuficiente y que muchos empleados carecían de capacitación adecuada. Las autoridades electorales, en tanto, aseguraron que el ataque no afecta los comicios del 20 de septiembre para la Cámara de Diputados de Berlín.