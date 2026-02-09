Guardacostas de Colombia incautan 1.1 toneladas de cocaína en narcosubmarino

Bogotá. Colombia reportó este lunes la incautación de 1.1 toneladas de cocaína en la isla Gorgona ubicada en el Pacífico colombiano a 28 kilómetros de Guapi en el departamento del Cauca, suroccidente del país.

Así lo informó el presidente, Gustavo Petro, a través de la red social X, tras revelar que los jóvenes del grupo de guardacostas, conformado por marinos colombianos, oficializó la incautación en la madrugada de este lunes en las aguas cercanas a la isla Gorgona, océano Pacífico.

Horas después, el Departamento de Estado señaló en X que con su “apoyo” “las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de 441 millones de dólares y se arrestó a 4 narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos” y agregó una banderita de Estados Unidos y otra de Colombia. Al cierre de esta edición, el gobierno colombiano no había confirmado ni desmentido este post.

“En la estación guardacostas de Tumaco entregamos a la fiscalía 1.1 toneladas de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación”, refirió el presidente Petro.

La operación fue realizada por militares colombianos y no contó con la colaboración de agencia internacionales, ni cooperación de otros países. Tampoco se reportaron detenciones.

El propio presidente Petro acompañó la información con una foto en la que se registra el personal de guardacostas que efectuó el operativo y los mil 100 kilos de cocaína decomisada.

Como dato curioso contó que son innumerables los sumergibles (submarinos artesanales) que los marinos colombianos han incautado. “Eso parece Pearl Harbor bombardeado por los japoneses, al ver los submarinos pudriéndose”, apuntó.

Aprovechó para recordar la experticia de la fuerza pública colombiana en la incautación y recordó que su gobierno es el que más cocaína ha decomisado a los narcotraficantes al superar más de 3 mil 300 toneladas en los tres años y seis meses de su administración.

“En Colombia cada vez es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína señores presidentes del mundo, de Ecuador y de Estados Unidos”, destacó el presidente Petro.

Finalmente, con algo de ironía, Petro le envió un mensaje al presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, y le dijo que “podemos enseñarle al mundo y sobre todo el Ecuador como se hace. No cobramos y puede ser desde ya y desde antes ya que se estaba haciendo. No queremos que al Estado ecuatoriano se lo tome la mafia y yo personalmente que he luchado con mi vida propia para que la mafia no se tome el Estado colombiano, estoy listo y firme a ayudar”.

Ecuador, tras criticar a Colombia por una supuesta inacción contra el narcotráfico, decidió incrementar a 30 por ciento los aranceles a los productos colombianos y en reciprocidad el gobierno Petro, respondió con la misma moneda.