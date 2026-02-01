Guarda Cámara de Diputados minuto de silencio por el fallecimiento del exgobernador Francisco Barrio

En la sesión presencial de este domingo, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Francisco Javier Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y quien fuera coordinador del grupo parlamentario del PAN.

Desde su curul, el diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del grupo parlamentario del PAN, expresó que en días pasados falleció “don Pancho Barrio, un imprescindible de la democracia mexicana, exgobernador de Chihuahua, quien también fuera coordinador del grupo parlamentario del PAN, que hoy yo me honro en coordinar”.

Por ello, pidió un minuto de silencio en memoria de Barrio Terrazas. ”Por ser la gran persona, por ser el gran político, por ser el gran ser humano, por haber dejado un legado que hoy atesora en Chihuahua y en todo México, solicito un minuto de silencio en memoria del gran Pancho Barrio”.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), concedió el minuto de silencio y pidió a las y los legisladores presentes ponerse de pie.