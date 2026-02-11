Grupo armado “levanta” a cinco hombres en Ahome, Sinaloa

Un ataque armado registrado en el municipio de Ahome, Sinaloa, derivó en la desaparición forzada de cinco hombres y la liberación de una mujer con evidentes signos de violencia. El caso es investigado por autoridades estatales como un hecho de privación ilegal de la libertad ocurrido cuando las víctimas se desplazaban juntas por una carretera de la región.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa confirmó que el grupo viajaba en un vehículo compacto cuando fue interceptado por hombres armados sobre la carretera Los Mochis–Ahome, en el tramo cercano al entronque con el ejido El Macapul. Tras el reporte, se activó una alerta masiva y un operativo de localización.

De acuerdo con las denuncias familiares, los hechos ocurrieron el sábado 7 de febrero, cuando el grupo se trasladaba en un automóvil Dodge Attitude, color blanco, procedente de Mazatlán y con destino a la Villa de Ahome. El objetivo del viaje era llevar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio, sin embargo, durante el trayecto fueron interceptados por un grupo armado.

Reportan la privación ilegal de la libertad de cinco personas en Ahome, Sinaloa. #Latinus #InformaciónParaTi

Horas después del ataque, Yuri fue liberada por sus captores, presentando golpes severos y signos de tortura, mientras que los cinco hombres que la acompañaban permanecen desaparecidos. Tras su declaración, se activaron de manera simultánea cinco fichas de búsqueda.

Las personas privadas de la libertad fueron identificadas como Luis Ramón Flores Ceballos (38 años) y su hijo Luis Armando Flores Vallejo (19 años), originarios de Mazatlán; los hermanos Juan Antonio Soto Espain (29 años) y José Ángel Soto Espain (17 años), residentes de Los Mochis; así como Heriberto López Díaz (30 años).

La denuncia inicial fue realizada al número de emergencias 911 por la expareja de Luis Ramón y madre de Luis Armando, quien reportó la pérdida total de contacto desde el día de los hechos. Las autoridades no han revelado líneas de investigación, aunque el despliegue de las fichas de búsqueda confirma la participación de un grupo delictivo en la zona de El Macapul.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó el apoyo ciudadano para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero, a través de los teléfonos (668) 688 98 60, (668) 219 45 25 o el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.

Este hecho se suma al contexto de violencia que vive el estado. Recientemente, diez trabajadores de una empresa minera fueron privados de la libertad en Concordia; hasta el 10 de febrero, solo cinco habían sido localizados sin vida. Durante una conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ese secuestro fue cometido por una célula criminal tras una confusión de identidad.

La crisis de desapariciones ocurre en medio de la disputa criminal entre los grupos de los Guzmán y los Zambada, iniciada el 9 de septiembre de 2024, periodo en el que se han registrado miles de casos de privación de la libertad, homicidios dolosos y robos de vehículos en Sinaloa, de acuerdo con registros periodísticos.