Greta Thunberg convoca a movilización el 17 de abril y denuncia situación en Gaza

La activista sueca Greta Thunberg llamó este miércoles a movilizaciones internacionales el próximo 17 de abril, en el marco del Día de los Prisioneros Palestinos, para protestar sobre la ley aprobada hace unas semanas de la pena de muerte a palestinos por parte de Israel, a lo que calificó como “apartheid”, a través de sus redes sociales.

En un video difundido en Instagram, Thunberg afirmó que el “genocidio continúa” y sostuvo que ha sido señalada por autoridades israelíes por sus posturas sobre el conflicto. Asimismo, denunció la aprobación de medidas que implican la imposición de la pena de muerte con base en criterios raciales, aprobada por el Parlamento Israelí hace unos días, para casos de supuesto “terrorismo”, criticada por organismos internacionales por su posible aplicación discriminatoria contra palestinos”.

La activista instó a “levantarse por la libertad” y a organizar acciones de presión internacional, incluyendo sanciones y boicots, al tiempo que llamó a distintos sectores de la sociedad a movilizarse contra lo que describió como complicidad con las políticas de Israel.

El pronunciamiento se suma a una serie de convocatorias globales de protesta en torno al 17 de abril, en un contexto de creciente movilización internacional por la situación en los territorios palestinos.