Grabar tus tareas domésticas podría entrenar a los mayordomos androides del futuro

El sueño de tener robots humanoides en todos los hogares ha creado un nuevo tipo de trabajo. Los únicos requisitos son una diadema, un teléfono inteligente y una lista de tareas domésticas.

Con la evolución de la inteligencia artificial, los robots humanoides se han convertido en la nueva frontera en la carrera por dominar la tecnología avanzada. Los fabricantes de robots están lanzando una sucesión de nuevos modelos que pueden caminar, bailar y pelear con una agilidad cada vez mayor.

Pero el santo grial de la floreciente industria —un robot de uso general que pueda trabajar en tiendas, oficinas y hogares— necesita una enorme cantidad de datos para aprender a reemplazar a los humanos de forma segura y eficaz. Cada vez más, esos datos los crean personas que se graban a sí mismas haciendo tareas domésticas rutinarias.

Esto ha creado un apetito voraz por material en primera persona que pueda usarse para entrenar robots, también conocido como “datos egocéntricos” o “datos humanos”.

En los últimos meses, muchas startups han intervenido para satisfacer esa demanda recopilando y anotando videos de miles de trabajadores contratados en todo el mundo.

“Manufactura, almacenes, comercio minorista, residencias de ancianos, hospitales: vas a necesitar este tipo de datos prácticamente en cada entorno, ya que los movimientos son todos diferentes”, dijo Arian Sadeghi, vicepresidente de datos de robótica en Micro1, que empezó a reclutar su propio ejército de videógrafos remotos el año pasado.

Cada persona recibe un equipo para la cabeza para acoplar una cámara, instrucciones de filmación y una lista de tareas como cocinar, limpiar, jardinería y cuidado de mascotas. Se espera que los trabajadores alternen entre diferentes tareas y entreguen al menos 10 horas de video semanales.

Aunque actualmente las grabaciones se centran en tareas domésticas, Sadeghi comentó que la empresa anima a los contratistas a experimentar con lo que graban, por si esto pudiera ayudar a los robots a adaptarse más rápidamente a nuevos entornos y responsabilidades.

“Lo que les decimos es: ‘Si quieres que un robot haga esto por ti, adelante, grábalo’”, dijo Sadeghi.

Con información de CNN