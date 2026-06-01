Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos compartiendo una cena en Tokio y esta salida se suma a una serie de encuentros que alimentan los rumores de un romance cada vez más serio.

Lo que comenzó como una serie de discretos avistamientos parece estar tomando fuerza. Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron captados recientemente en Tokio, donde disfrutaron de una cita que volvió a poner el foco sobre la naturaleza de su relación.

La foto que confirma todo: Jacob Elordi y Kendall Jenner de viaje romántico en japón

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la modelo y actor de Euphoria compartiendo una cena en la capital japonesa en un lugar muy tradicional. Además de la salida, llamó la atención que ambos llevaron looks coordinados, un detalle que muchos seguidores interpretaron como una señal de la cercanía que existe entre ellos.

La aparición en Japón llega después de varias semanas en las que ambos han sido vistos juntos en distintos puntos de Estados Unidos, alimentando especulaciones sobre una relación que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, parece avanzar con paso firme.

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Los primeros rumores sobre un posible romance entre Kendall y Jacob comenzaron a circular tras coincidir en eventos sociales durante la temporada de premios y ganar fuerza después de ser vistos juntos en una fiesta posterior a Coachella. Desde entonces, las apariciones públicas se han multiplicado.

Posteriormente fueron fotografiados durante una escapada a Hawái, donde compartieron tiempo en la isla de Kaua’i. Diversos medios reportaron desayunos, paseos y momentos relajados lejos de los reflectores habituales de Hollywood.

También se les ha visto en Montecito, California, compartiendo cenas y reuniones con amigos cercanos, entre ellos Justin y Hailey Bieber, así como Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Kendall Jenner y Jacob Elordi buscan tener una relación muy discreta

De acuerdo con fuentes a Page Six, Kendall Jenner estaría intentando mantener esta nueva etapa sentimental lejos del exceso de exposición mediática. Personas cercanas aseguran que la modelo busca construir una relación auténtica y privada, algo que encaja con el perfil reservado que también suele mantener Jacob Elordi fuera de la pantalla.

Kendall Jenner (Instagram (@glowikenny))

Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su situación sentimental, las imágenes desde Tokio se suman a una larga lista de encuentros que apuntan en la misma dirección.