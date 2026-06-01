NFL sacude el mercado con fichajes de Myles Garrett a Rams y A.J. Brown a Patriotas

En una jornada marcada por fichajes bomba en la National Football League (NFL), Los Angeles Rams reforzaron su defensiva con la llegada de Myles Garrett, considerado uno de los defensores más dominantes de la última década, mientras que Philadelphia Eagles traspasaron a su receptor estelar A.J. Brown a New England Patriots.

La apuesta de los Rams por Garrett apunta directamente al Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, casa de la franquicia angelina.

En un comunicado, los Rams confirmaron el elevado costo de la operación: enviarán al defensivo Jared Verse, dos veces All Star, además de selecciones del Draft de primera ronda de 2027, segunda ronda de 2028 y tercera ronda de 2029 a Cleveland Browns.

Con este movimiento, Los Ángeles mantiene su estrategia de apostar por figuras consolidadas, como ocurrió en la temporada 2021 con las incorporaciones de Von Miller y Odell Beckham Jr., que terminaron contribuyendo a la conquista del Super Bowl en casa.

Garrett fortalecerá la defensiva de un plantel liderado por el quarterback Matt Stafford y el receptor Puka Nacua, que estuvo cerca de disputar el Super Bowl del pasado febrero.

A sus 30 años, Garrett cierra una etapa de nueve temporadas con Cleveland, franquicia que lo eligió como la primera selección global del Draft de 2017.

Durante ese periodo conquistó dos premios al Jugador Defensivo del Año, en 2023 y 2025, temporada en la que además rompió el récord de capturas de la NFL con 23.

Minutos después de confirmarse el traspaso de Garrett, las Águilas anunciaron la salida de A.J. Brown rumbo a Nueva Inglaterra.

Brown, tres veces All Star y pieza clave en el título obtenido por Filadelfia en 2025, fue intercambiado por una selección de primera ronda de 2028 y otra de quinta ronda de 2027.

El receptor, principal socio ofensivo del quarterback Jalen Hurts, deja a Filadelfia como dueño del récord de más yardas recibidas en una temporada de la franquicia, con mil 496 en 2022.

También este lunes, New York Giants anunciaron el regreso de Odell Beckham Jr., quien vuelve a Nueva York tras convertirse en figura del equipo antes de salir rumbo a Cleveland en 2019.

El veterano receptor se encontraba sin equipo desde su breve paso por Miami Dolphins en 2024 y tras cumplir una suspensión de seis partidos por infringir la política de sustancias para mejorar el rendimiento.