Obtiene Fiscalía Occidente vinculación a proceso contra imputado por privación de la libertad, lesiones y abuso sexual

Raptó a menor en Tubares, municipio de Urique

La Agencia Estatal de Investigación lo detuvo en Igualama tras varias horas de caminata y rescató a la víctima

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo un auto de vinculación a proceso por los delitos de privación de la libertad agravada, lesiones con penalidad aumentada y abuso sexual agravado, en contra de un presunto responsable por hechos registrados en Urique.

El Juez declaró legal la detención y además de dictarle la medida cautelar de prisión preventiva por lo que dure el proceso sin que exceda de 2 años y

4 meses de investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el día 25 de agosto del 2026, Seguridad Pública Municipal de Tubares, municipio de Urique, reportó a una menor extraviada y o ausente, por lo que se realizó el traslado de inmediato a dicha comunidad, iniciando los Policías de Investigación, las tareas de la búsqueda y localización.

En entrevista con el padre de la menor extraviada, Quirino V., informó que su hija de 7 años de edad, de iniciales C.V.M., el día miércoles 19 de agosto salió con rumbo al rio en Tubares, aproximadamente a las 8:00 de la mañana am aproximadamente y ya no regresó, por lo que procedieron a buscarla por sus propios medios con familiares y en el río, por si hubiera tenido algún accidente.

Así pasaron cinco días buscándola, hasta que una conocida le dijo que la había visto que la llevaba una masculino de nombre Trinidad P. M., jalandola de la mano y que iban con rumbo a el lugar conocido como Igualama, por lo que solicitaron el apoyo de la policía del lugar.

Los Policías de Investigación se trasladaron al lugar en mención, el cual se encuentra a cuatro horas de camino, ya que solo se puede llegar caminando, saliendo de la localidad de Tubares a las 22:00 horas y llegando a la localidad de Igualama siendo las 02:00 horas, abocándose a la búsqueda y localización de la menor y del presunto responsable.

Fue en un domicilio del lugar, en donde localizaron a la menor y procedieron a la detención de Trinidad P. M., informándole que quedaba detenido por su probable participación en el delito de privación de la libertad.

Posteriormente, se trasladaron a Creel, municipio de Bocoyna, para que un médico legista realizara el examen médico a la menor y se procedió a poner a disposición del Ministerio Público al detenido, en la comunidad de San Rafael, municipio de Urique.

En la audiencia de formulación y control de detención el imputado renunció al derecho Constitucional de ampliación del término, por lo que el Juez otorgó la vinculación a proceso por los delitos anteriormente expuestos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).