Detiene Policía Municipal a mujer investigada por robo a casa habitación; recuperan motocicleta relacionada con el caso

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una mujer de 30 años de edad, investigada por su probable participación en un robo a casa habitación sin violencia y aseguraron una motocicleta presuntamente sustraída durante ese hecho.

La intervención se realizó como resultado de labores de investigación de campo y gabinete derivadas de un robo ocurrido el pasado 24 de junio en un domicilio del fraccionamiento Paseo de los Leones IV Etapa, donde fueron sustraídas dos computadoras portátiles, un iPad, dos teléfonos celulares y una motocicleta, con un valor aproximado de 87 mil 500 pesos.

Durante un recorrido de búsqueda en la colonia San Lázaro, los agentes detectaron una motocicleta con las características de la reportada. La conductora intentó evadir a los policías circulando a exceso de velocidad y realizando maniobras que pusieron en riesgo a terceros; sin embargo, fue interceptada y detenida.

La mujer fue identificada como Zaira Nallely R. U., de 30 años, quien, de acuerdo con las investigaciones, es una de las probables responsables del robo. Tras verificar las características de la motocicleta, se confirmó que correspondía al vehículo sustraído, por lo que fue asegurada como parte de la investigación.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, mientras que la motocicleta quedó asegurada para las diligencias correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.