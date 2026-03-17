Glorieta de puente Fuerza Aérea-Carretera Aldama será decorada con elementos alusivos a Mata Ortiz

El presidente municipal Marco Bonilla, tras su visita con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), tras una serie de exposiciones que brindó a los constructores agremiados, dejó claro que 508 obras son hechas por afiliados a esta Cámara, ya que aquí influyen en la construcción de puentes que actualmente realiza la administración.

En su discurso dio la primicia a los constructores. Dijo que la glorieta que habrá por debajo del puente Fuerza Aérea-Carretera a Aldama presentará diseño alusivo a Mata Ortiz, para que, los que vengan a la capital por ese rumbo, vean el arte chihuahuense.



Por otra parte el mandatario capitalino les recordó que el puente Nogales – Industrias va al 46% de avance, con inversión de 204 millones de pesos para beneficio de 350 mil personas. En cuanto al Fuerza Aérea- carretera Aldama va al 45% con 149 millones de pesos en beneficio de 350 mil personas.

Finalmente afirmó que la Gaza El Reliz será en beneficio de 200 mil personas con una inversión de 400 millones de pesos, obra para culminar en febrero del 2027.