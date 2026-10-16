Gilberto Mora firma autógrafos en Tijuana tras cumplir la mayoría de edad

Es la primera aparición pública de Mora tras cumplir la mayoría de edad y en donde su futuro podría definirse pronto. Foto Adrián Sarabia / La Jornada Baja California

Tijuana, BC. Gilberto Mora apareció de manera pública por primera vez después de cumplir 18 años en una firma de autógrafos que organizó la marca que viste a Xolos, asimismo, el jugador sería duda para el juego de mañana contra Puebla por tema de lesiones y el hecho de que lo quieren cuidar para ser vendido.

En el evento se reunieron 133 aficionados en las afueras del estadio Caliente para la firma de autógrafos organizada por la marca que viste a Xolos.

Entre los que brindan autógrafos se encuentran Ignacio Rivero, Antonio Rodríguez, Iván Tona, Jackson Porozo y Gilberto Mora.

Es la primera aparición pública de Mora tras cumplir la mayoría de edad y donde su futuro podría definirse pronto.