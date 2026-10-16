Los Tigres del Norte abanderan causa migrante en su Tiny Desk Concert

Los legendarios Tigres del Norte no se quedaron atrás en el Latin Music Month y protagonizaron el Tiny Desk Concert este jueves, Foto Tiny Desk de NPR

Ciudad de México. Los legendarios Tigres del Norte no se quedaron atrás en el Latin Music Month y protagonizaron el Tiny Desk Concert generando gran expectación este jueves, con el estreno del video que se difundió en la plataforma de YouTube y se propagó por redes sociales, donde abordaron temas sobre la migración, la identidad, fronterizos y sobre cuestiones del amor y el corazón.

El concierto grabado en la oficinas de NPR Music, en Washington, Estados Unidos, comenzó Con Somos más americanos y su letra sacudió el lugar: “Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo; quiero recordarle al gringo yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió y ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados ¿quién es aquí el invasor?. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador”.

A esta letra, los Jefes de Jefes, siguieron Golpes en el corazón y Quiero volar contigo, con las cuales tocaron fibras entre los internautas, que disfrutaron con el acústico este 15 de octubre, a un mes de que inició esta serie musical que ha incluido presentaciones de diversos artistas y géneros que van desde, el ska, tejano y jazz.

“Ésta a ver si se la saben y la cantan con nosotros”, expresaron los músicos en el pequeño foro y enseguida se escuchó Ni parientes somos. “Por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego. Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará”, cantó el grupo originario de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa y recibieron aplausos de quienes acudieron a ese breve concierto, donde no faltó el clásico: “¡Otra, otra!”.

Y, los músicos dieron gusto a su audiencia para cantar la infaltable La puerta negra y se escucharon melódicos silbidos, gritos y aplausos de sus espectadores quienes dieron el ambiente festivo y emotivo como sucede en los grandes escenarios.

Hace unos días, Panteón Rococó, agrupación mexicana de ska, desató las redes con su participación en el Tiny Desk donde alzó la voz por Palestina, los migrantes y personas desaparecidas.